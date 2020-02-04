Страусиная ферма в Алексине объявила о закрытии, владельцу грозит уголовное наказание

Ферма «Алексин-Страус» объявила о закрытии.
Как сообщила организация в своём инстаграме, животных и птиц будут распродавать.
При этом, спекулируя на чувствах подписчиков, владельцы фермы объявили, что, возможно «придётся усыплять» животных, а это является прямым нарушением закона.
Ранее сообщалось, что на ферму нанесли визит правоохранители и обнаружили там нелегальных мигрантов. По неподтверждённым данным, на владельца возбуждено уголовное дело.
ООО «Алексин-Страус» было зарегистрировано в 2014 году. Согласно данным ФНС, в 2018 году организация не задекларировала ни рубля.
На ферме, помимо страусов, есть львы, медведи, волки, верблюды. Вот в таких условиях содержатся животные.
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Герда ну вообще не собирается спать этой зимой🤨🐻 #алексинстраус #алексин #алексинзоопарк #алексинзооферма #зооферма #зоофермаалексин #зоофермаалексин😍 #зоопаркалексин #зоопарк #тула #тульскаяобласть #животные #animals #лев #питомец #cute #страусинаяферма #страусиныеперья #страусиныеяйца #львенок#зоопарк #ферма #медведь #хищник #волк #zoo #страусы