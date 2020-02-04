Владельца зоофермы в Алексине проверяют на организацию нелегального бизнеса

Тульские правоохранители проверяют ферму в Алексине на предмет ведения незаконной предпринимательской деятельности.
Ранее сообщалось, что во время рейда сотрудников полиции на ферме были обнаружены нелегальные мигранты.
Напомним, ООО «Алексин-Страус» образовалось в 2014 году, при этом за последние годы фирма декларировала нулевые доходы. При этом, по сообщениям граждан, экскурсии на ферму были платные, также здесь продавались яйца, молоко, сыр и другие продукты.
После того, как за владельца взялись правоохранители, в инстаграме фермы появились посты о закрытии фермы, причём животных решили даже усыпить. Сейчас эти записи удалены, как и текст петиции в защиту фермы, правда, под петицией продолжают накручивать голоса.
Любопытно, что у владельца фермы Узуняна Арарата Левиковича есть ещё и дорожный бизнес, зарегистрированный в Москве, который благодаря только подрядам в Алексине принёс свыше 360 млн рублей. Однако супруга владельца бизнеса в СМИ утверждает, что доходов он не приносит.
Что касается животных, то законность их приобретения сейчас также проверяется. На ферме находятся страусы, верблюды, львы, медведи, волки. Некоторые из них предлагались к продаже. При этом условия содержания далеки от идеальных.
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