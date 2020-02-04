В тульских тюрьмах обстановка стабильная

4 февраля в Туле состоялось расширенное заседание коллегии УФСИН, на котором подвели итоги оперативно-служебной деятельности за прошедший год.



Как сообщил замгубернатора Тульской области Александр Сорокин, в 2019 году благодаря слаженной и эффективной работе сотрудников УФСИН «оперативная обстановка в исправительных учреждениях оставалась стабильной и контролируемой».

Он отметил положительные результаты деятельности по перекрытию каналов поступления запрещённых предметов в тульские тюрьмы.

«Вместе с тем задача противодействия проникновению в исправительные учреждения наркотиков и средств мобильной связи остается актуальной. Работа в данном направлении должна вестись постоянно», — подчеркнул он.