Новомосковец будет командовать космическим кораблём

Уроженец Новомосковска Николай Тихонов назначен командовать космическим кораблём, который стартует с космодрома «Байконур» 9 апреля.



В детстве Николай Тихонов занимался в лаборатории радио и аэрокосмического моделирования имени капитана III ранга Александра Володина во Дворца детского (юношеского) творчества.

Он неоднократно побеждал во всероссийских конкурсах среди учащихся под эгидой Всероссийским аэрокосмическим обществом, олимпиадах школьников, затем поступил в Московский авиационный институт.

С 2005 года работал инженером, космонавтом-испытателем в Ракетно-космической корпорации «Энергия» в Королёве. В январе 2011 года был зачислен в отряд космонавтов Роскосмоса.

Николай Тихонов станет четвёртым космонавтом из Тульской области, покорившим космос. Ранее это сделали Валерий Поляков, Евгений Хрунов и Сергей Залётин.