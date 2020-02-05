В Алексине на зооферме с нулевыми декларациями процветала торговля животными?

На ферме «Алексин-Страус», где в конце февраля полиция обнаружила незаконных мигрантов, торговали животными.



При этом как сообщают многие СМИ, официально организация, действующая с 2014 года, доходов и расходов не имела.

Тем не менее, сайты объявлений пестрят информацией о продаже птиц и других животных на этой зооферме. Так, стоимость варьировалась от 700 рублей за индюшку до 30-40 тысяч за павлина, эму или страуса. Буйволов на ферме предлагали купить по 80-90 тысяч за штуку. Работников приглашали на зарплату до 25 тысяч рублей.

Однако каким-то образом удавалось проводить сделки в обход деклараций — по данным налогового ведомства, за последние несколько лет доходы и расходы у фирмы нулевые!

Все «лоты», которые выставляли с 2015 года, резко сняли с продажи совсем недавно.

Вход на экскурсии по ферме, как и удовольствие покормить животных, тоже были платными (взрослый билет — 250 рублей, пакет еды — 50 рублей). Здесь же можно было приобрести яйца, молоко, творог и другую продукцию.

Сейчас же через соцсети владельцы фермы призывают граждан помочь кормить животных либо убирать загоны, где те содержатся.

Что касается обнаружения на ферме нелегальных мигрантов, на это хозяйка журналистам рассказала, что, якобы, таджики с закончившимся разрешением на работу из Санкт-Петербурга постучались в дверь одним январским вечером, а сердобольные хозяева не смогли отказать и пустили их на ночлег.

Сейчас ферму на нарушения законодательства проверяют уже несколько ведомств, вероятно, после резонанса данной ситуации будет обеспечен и общественный контроль.