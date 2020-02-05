Тульская область попала в число регионов, жители которых чаще всего жалуются на услуги ЖКХ.



Статистику привёл национальный центр «ЖКХ Контроль», принимавший обращения на свою «горячую линию» в 2019 году. Всего по России их было принято порядка 28 тысяч.

Больше всего жалоб поступило из Тверской области (2474 обращения), втором месте Тульская область (1972), на третьем — Кировская область (948).

В Тверской области жильцы больше всего недовольны, тем как управляют их домами, вывозят мусор и организуют капремонт.

В Тульской области больше всего претензий у жильцов на то, как вывозят мусор (40% от общего числа жалоб). Также туляки недовольны состоянием и содержанием своих домов (15,4% жалоб), платой за ЖКУ (15%), управлением домами (6,2%).

Жителей Кировской области больше всего расстраивают благоустройство дворов, качество ЖКУ и плата за услуги.

В пятёрку самых малочисленных по жалобам вошли Карачаево-Черкесия, Хакасия, Чечня, Калужская область и Адыгея.