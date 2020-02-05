Высокооплачиваемую чиновницу Минздрава уволили после выступления на форуме

Замминистра здравоохранения России Елена Бойко лишилась должности после выступления на форуме «Здоровая Москва».



Она занимала этот пост с декабря 2018 года и курировала вопросы цифровизации и информатизации медицины, а до того возглавляла департамент информационных технологий и связи.

Чиновницу упрекнули в косноязычии, пишут СМИ.

«Закон об информационных технологиях здравоохранения, который вбирает в себя всё, о чём сегодня говорили мои коллеги. Закон — это условие, которое позволяет, разрешает либо диктует определённые правила. Чтобы эти правила выполнялись, необходимо выполнение определённых условий. Как сказала уже Анастасия Владимировна, необходимо, чтобы все участники здравоохранения... вся система должна быть вовлечена в цифровой контур. Чтобы это было реализовано, необходимо реализовать ряд треков. Я бы сказала, что это не взлетит. Нужно поменять философию снаружи здравоохранения», — ответила она в ответ на вопрос, когда заработает телемедицина.

Также СМИ пишут, что именно к Бойко ранее предъявляли претензии по факту низкого уровня информатизации здравоохранения, отставания во внедрении телемедицинских технологий, неэффективного расходования бюджетных средств.

В 2018 году Елена Бойко задекларировала один из самых высоких доходов среди работников Минздрава — почти 33 млн рублей. Часть этой суммы она получила от государства в качестве субсидии на покупку квартиры в Москве площадью 98,7 кв. м.