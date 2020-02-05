В Туле газовщик убил куском трубы недовольную пенсионерку

В Туле 44-летний сотрудник фирмы по установке газоанализаторов пойдёт под суд за убийство пожилой женщины.



17 июля 2019 года он пришёл в квартиру к пенсионерке, которая осталась недовольной качеством предоставленных услуг.

Между ними произошёл конфликт, в ходе которого газовщик куском металлической трубы неоднократно ударил женщину по голове, а затем сбежал с места преступления. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

Возбуждено уголовное дело, которое направлено в Пролетарский районный суд для рассмотрения по существу.