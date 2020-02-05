В Туле с водителями «Почты России» проведут инструктаж после неправильной парковки

В «Почте России» прокомментировали ситуацию с парковкой водителей автомобилей почты на тротуаре, о чём мы писали ранее.



Напомним, на неправильную парковку пожаловались жители дома, в котором расположено почтовое отделение.

«С водителями будет проведен дополнительный инструктаж по соблюдению правил дорожного движения.

Отметим, что водитель служебного автотранспорта обязан максимально близко подъезжать к зданию к зоне обмена почтой в целях соблюдения регламентов безопасности перевозки и обмена потовых отправлений, своевременности доставки.

При этом ещё на этапе проектирования дома №17 по ул. Фрунзе на 1 этаже здания было запланировано размещение объекта почтовой связи со всеми необходимыми служебными зонами, включающими парковочные места, для осуществления беспрепятственной погрузки и разгрузки почтовых отправлений.

К сожалению, в настоящий момент основную часть времени парковка, прилегающая к зданию, занята личным автотранспортом жителей дома и работающих рядом граждан», — сообщила представитель пресс-службы УФПС по Тульской области Екатерина Федюкова.