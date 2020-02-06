На «Тяжпромарматуре» в Алексине ситуация сложная, но сокращений обещают не допустить

В правительстве Тульской области прокомментировали ситуацию, сложившуюся на алексинском заводе «Тяжпромарматура».



Как сообщил министр промышленности и науки региона Андрей Платов, что на предприятии сменилось руководство — сейчас ио гендиректора является Ольга Кузина.

По словам министра «ситуация сложная, но, по заверениям руководства, сокращений не будет».

Возникли проблемы с завершением проектов по созданию нефте- и газопроводов, в связи с этим руководство завода опасается по поводу будущих заказов.

Напомним, ранее работники «Тяжпромарматуры» сообщили, что на заводе массовые сокращения и закрываются цеха, оборудование сдаётся в металлолом. Трудности предприятия в течение последних четырёх лет подтвердил глава администрации Алексина Павел Фёдоров.

Также о массовых сокращениях и урезании зарплат сообщали на тульском «Штампе».