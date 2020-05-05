В МВД рассказали, когда чаще всего рождаются аферисты

Преступника можно вычислить по имени и месяцу рождения, рассказал официальному изданию МВД Москвы «Петровка 38» профессор психологии Борис Хигир.



Он уже более 30 лет занимается изучением влияния ФИО и месяца рождения на характер и судьбу человека.

Как утверждает Хигир, утверждает, самые жестокие преступники «часто имеют отчества Николаевич, Игоревич, Анатольевич, Павлович, Семёнович, Олегович, Александрович... из десяти Сергеев пятеро могут быть преступниками... А практически у абсолютного большинства убийц, педофилов — первая группа крови».

Психолог заявил, что аферисты рождаются в мае, июне, июле и августе, ссылаясь на то, что «большие чиновники, которые погорели на нехороших делах, были рождены именно в эти месяцы».