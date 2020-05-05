Сели на иглу бюджета: российские парламентские партии стали более зависимы от денег граждан

В 2019 году усилилась зависимость парламентских партий в России от государственных денег.



Согласно данным Центризбиркома, самой богатой партией является «Единая Россия», в прошлом году потратившая рекордную сумму на содержание руководящих органов — более миллиарда рублей. Другие партии потратили значительно меньше: КПРФ — 375,2 млн, «Справедливая Россия» — 133,5 млн, ЛДПР — 98,7 млн.

Всего в 2019 году «Единая Россия» получила из федерального бюджета около 5,8 млрд рублей (из них 4,3 млрд — деньги налогоплательщиков, 1,4 млрд — частные пожертвования, около 100 млн — иные источники дохода).

КПРФ выделили 1,2 млрд рублей (1 млрд — из бюджета), ЛДПР — 1,09 млрд (1,05 млрд — из бюджета), «Справедливой России» — 507,6 млн (497,8 млн — из бюджета). Финансирование всех четырёх партий увеличилось по сравнению с 2018 годом.

По закону финансирование из федерального бюджета (из расчета 152 рублей за каждый поданный за партию голос) получают партии, набравшие больше 3% голосов на предыдущих выборах в Госдуму. Партия, чей кандидат набрал 3% голосов и более на президентских выборах, в течение года со дня объявления результатов получает единоразовую выплату из расчета 20 рублей за голос.