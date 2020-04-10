В России подорожали сахар и гречка

В марте стоимость сахара в России в марте выросла на 13,5%, говорится в материалах Росстата.



Подорожание отмечено практически во всех субъектах РФ, из них в 23 субъектах — на 16,1% и более. Наибольший рост цен отмечался в Чувашской Республике и Алтайском крае — на 27,5% и 26,2% соответственно. В Магаданской области и Республике Саха (Якутия) он подешевел на 1,8% и 1,1% соответственно.

Стоимость гречневой крупы в марте выросла на 6,2% по сравнению с показателем за февраль 2020 года. В 32 субъектах цены на неё выросли на 7% и более, заметнее всего в Республике Башкортостан и Алтайском крае — на 13,8% и 13,7% соответственно. В Магаданской области крупа гречневая подешевела на 2,6%.

Среди остальных продовольственных товаров на 1,8-2,4% выросли цены на охлаждённые и мороженные куры, муку и макаронные изделия, на 1,1-1,6% стали дороже говядина и свинина, а также мясные консервы, живая и охлажденная рыба, поваренная соль, горох, фасоль и овсяные хлопья «Геркулес».

Одновременно с этим мороженная рыба, национальные сыры и брынза, пшено, черный перец и какао подешевели на 0,1-0,3%.

Цены на помидоры в марте в РФ выросли на 14,9%, лук репчатый — на 14,1%, морковь — на 9,4%, чеснок — на 8,9%, лимоны — на 7,8%. В то же время огурцы подешевели на 16,4%, апельсины — на 2,5%.

Из входящих в перечень непродовольственных товаров первой необходимости, который был утверждён правительством РФ 27 марта, в марте подорожали хозяйственное мыло — на 1,2%, туалетная бумага — на 1,1%, зубная паста — на 0,9%, гигиенические прокладки — на 0,7%, стиральный порошок и спички — на 0,5%, зубные щетки — на 0,4%, детские подгузники и пеленки для новорожденных — на 0,3%, сухие корма для домашних животных — на 0,3%. Цены на газовое моторное топливо опустились на 2,3%.

Среди услуг подорожала абонентская плата за сотовую связь — на 1,6%.

Стоимость проезда в купейных вагонах скорых поездов дальнего следования выросла на 4,3-4,5%, маршрутном такси — на 0,4%, городском автобусе — на 0,3%. Вместе с тем авиаперелёт экономическим классом подешевел на 6%, проезд в плацкартных вагонах скорых поездов дальнего следования — на 2,1-2,5%, такси — на 0,2%.