Россиян незаконно принуждают к отпускам

Россияне начали жаловаться на то, что работодатели на фоне пандемии коронавируса принуждают их к отпускам по собственному желанию или снижают зарплату до базового тарифа.



Об этом на видеосовещании Дмитрию Медведеву рассказали члены волонтёрских центров, которые получают множество обращений.

Как отметил Медведев, он сам получает большое количество обращений и работников предприятий и от представителей бизнеса.

«Согласен с тем, что принуждение к отправке людей в отпуска — это незаконное действие, на него должны реагировать и у нас, в рамках деятельности нашего правозащитного центра, и государственные структуры, включая прокуратуру», — подчеркнул Медведев.

По его словам, в ближайшее время планируется обобщить все поступающие обращения по этой теме и продумать дополнительные меры поддержки рабочих мест, малого и среднего бизнеса.