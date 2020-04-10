В России ужесточили закон о наказании за повреждение воинских захоронений

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о наказании за повреждение воинских захоронений.



Так, Уголовный кодекс РФ дополняется новой статьёй 243.4, предусматривающей ответственность за уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, других мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов, либо посвященных дням воинской славы России.

Максимальное наказание за преступление предусматривается в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Одновременно устанавливается ответственность за указанные деяния, совершённые группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, а также совершённые с применением насилия или с угрозой его применения. Максимальное наказание за это предусматривается в виде лишения свободы на срок до 5 лет лишения свободы.

Кроме того, в статьи УПК РФ вносятся изменения, касающиеся определения подсудности, а также подследственности и места производства предварительного расследования указанных преступлений.