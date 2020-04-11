Продукты в России могут подорожать на 20% из-за обвала рубля и коронавируса

Производители и поставщики предлагают повысить цены на чай, кофе и какао, сообщил глава «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков.



Это связано с тем, что данная категория товаров в основном импортируется в Россию, а стоимость закупки уже выросла пропорционально курсу доллара.

Российские товары также нуждаются в пересмотре цен из-за роста стоимости упаковки и других составляющих. Производители предлагают на 5-15% увеличить стоимость закупки макаронных изделий и пересмотреть цены на хлеб и другие товары, при изготовлении которых используются мука и зерно.

В Рыбном союзе в свою очередь отметили, что почти 50% всей рыбной продукции на рыке изготовлено из импортного сырья, а её стоимость максимально зависит от валютных колебаний. Производители вина предупредили, что повысят цены на 15%.