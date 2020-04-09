Алексинскую школу должны отремонтировать летом

Школа №9 в алексинском микрорайоне Петровский должны отремонтировать летом 2020 года.



Жители Алексина жаловались, что учебное заведение находится в ненормативном состоянии. Так, крыльцо школы представляет опасность для учащихся, штукатурка на здании отваливается. Территория за школой захламлена строительным мусором.

Как сообщили нам в правительстве Тульской области, на данный момент составлены сметы по ремонту школы документы находятся на проверке в Региональном хозрасчётном центре по ценообразованию в строительстве.

Ремонтные работы запланированы на летний период текущего года.