В Алексине начальник ОБЭП задержан за взятку (видео)

В Тульской области возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в крупном размере начальником отдела по борьбе с экономическими преступлениями отдела МВД «Алексинский» Алексей Лабутин.



Уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ возбуждено по материалам УФСБ России по Тульской области.

По версии следствия, 9 апреля 2020 года подозреваемый через посредника получил от гражданина в виде 300 тысяч рублей за не привлечение его к уголовной ответственности. Полная сумма взятки должна была составлять 600 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ. Полицейский задержан при участии службы собственной безопасности ОМВД по Тульской области. По данным СУ СК по Тульской области, решается вопрос о его заключении под стражу.







Фото — СУ СК по Тульской области