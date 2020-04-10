В Ясногорске инспектор ДПС попался на взятке

В Тульской области на инспектора ДПС завели уголовное дело за получение взятки.



11 марта 2020 года сотрудник ГИБДД ОМВД России по Ясногорскому району получил от водителя 5 тысяч рублей за не привлечение его к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Преступление пресекли сотрудники подразделения собственной безопасности регионального УМВД.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество) и направлено в Ясногорский районный суд для рассмотрения по существу.