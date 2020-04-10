Все оборонные заводы в Тульской области будут работать в нерабочие дни

Тульские предприятия оборонно-промышленного комплекса будут работать в нерабочие дни в период пандемии коронавирусной инфекции.



Об этом сообщил губернатор Тульской области Алексей Дюмин в ходе видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами.

Руководители заводов определили число работников, необходимое для выполнения гособоронзаказа в условиях действующих ограничительных мер.

«Главное – это безопасность наших граждан. Поэтому прежде чем запустить на этой неделе все предприятия ОПК, аграрного комплекса, химической отрасли и металлургии, мы дали им время, чтобы они выполнили все требования главного санитарного врача Тульской области, обеспечили соблюдение всех санитарно-эпидемиологических мер на производстве», — сообщил Алексей Дюмин.