Депутаты Госдумы выступили против урезания своих зарплат на время кризиса

Депутаты Госдумы и Мосгордумы не поддержали идею урезания своих зарплат ради помощи нуждающимся в условиях кризисной ситуации, вызванной пандемией коронавируса.



Как сообщают «Открытые медиа», в «Единой России» к идее уменьшить своё содержание и отдать высвободившиеся деньги на борьбу с коронавирусом отнеслись прохладно.

Заместитель главы фракции Андрей Исаев осторожно заметил, что сначала нужно посмотреть, как будет развиваться ситуация с кризисом. А вот его коллега Евгений Марченко выступил резко против идеи сокращения зарплат.

Депутат фракции ЛДПР Игорь Лебедев, который во время кризиса 2015 года одним из первых поддержал инициативу сократить зарплату госслужащим на 10%, за прошедшие годы изменил свою точку зрения на такие меры. В беседе с «Открытыми медиа» он назвал идею сократить зарплаты депутатам «популистской». Такого же мнения придерживается и представительница фракции КПРФ в Мосгордуме Екатерина Енгалычева.

«Я, конечно, согласна с тем, что стоило бы сократить зарплату депутатам Мосгордумы. Но её получают же единороссы, и себя любимых они не обидят. Кроме того, следующее заседание у нас будет только в мае. И даже если мы внесём такое предложение, то его, конечно, отклонят, и это будет чистый популизм», — сказала Енгалычева.

Представитель «Единой России» Кирилл Щитов, напротив, указал, что партия и так помогает людям, поэтому принимать решение о сокращении его зарплаты кажется ему неверным.

Зато депутат от «Справедливой России» Валерий Гаргунг, занимающий должность зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике и предпринимательству, заявил, что сейчас «то самое время», чтобы урезать депутатские зарплаты. Эту идею он пообещал вынести на обсуждение во фракции.

Глава фракции Сергей Миронов пояснил, что речь идёт о возможности отчисления части апрельской зарплаты парламентариев, которые по его оценкам, получают около 350 тысяч рублей в месяц. О какой именно части зарплаты идёт речь, политик не пояснил.

Средняя зарплата российского депутата составляет 350-400 тысяч рублей. В Мосгордуме жалование вдвое выше: более 700 тысяч рублей в месяц. Однако, помимо непосредственно оклада, парламентарии получают довольно большое количество льгот, включая служебную квартиру и личного водителя.

В месяц сумма расходов на содержание одного депутата Госдумы может составлять до 1,5 млн рублей. А на выплаты столичным депутатам в 2020 году заложено более 139 млн рублей.