С 13 апреля в Москве вводят пропускной режим.



По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пропускная система будет носить заявительный характер.

На первом этапе пропускной режим будет действовать для поездок на работу, затем — для поездок в других целях. Если понадобится, пропускной режим введут и на передвижение внутри района.

О сроках введения каждого из этапов власти будут сообщать дополнительно на сайте столичной мэрии.

Также с 13 по 19 апреля в Москве временно приостанавливаются: работа практически всех предприятий и организаций (кроме органов государственной власти, медорганизаций, пищевых предприятий, магазинов, аптек), строительные работы (кроме стройки и ремонта медицинских объектов, метро, ЖД, аэропортов), каршеринг, оказание медуслуг организациями, для которых этот вид деятельности не является основным.

За нарушение введенных ограничений физическим лицам, впервые нарушившим режим самоизоляции, грозит штраф в размере 4 тысяч рублей, повторно — 5 тысяч. Дни с 30 марта по 1 мая объявлены в стране нерабочими. Регионы вправе самостоятельно принимать решения о масштабах вводимых ограничений и сроках их действия.

За последние сутки в России выявлено более 1,7 тысячи новых случаев заболевания коронавирусом, из них 1124 — в Москве. Всего в стране на 10 апреля зарегистрировано около 12 тысяч заболевших.

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