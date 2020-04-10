Подмосковье вслед за Москвой вводит пропускной режим

Московская область объявила о введении пропускного режима. Он будет вводиться постепенно и реализовываться с помощью платформы Услуги.Мосрег.ру.



«Человек, который идёт на работу, или передвигается из Москвы в область, или едет по уважительной причине, должен будет зарегистрироваться. Мы будем действовать поэтапно, аккуратно. И даже если ты не зарегистрирован, у тебя нет QR-кода — ничего страшного, если есть удостоверение личности и удостоверение с места работы», — сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

В Москве такой режим планируют начать внедрять с 13 апреля.

Также в Подмосковье вводится усиление полиции, Росгвардии и сотрудников ГИБДД. Будет полностью приостановлено строительство, останутся работать только самые необходимые предприятия.

По данным оперативного штаба, в России к 10 апреля заразились 11 917 человек, 94 пациента умерли. Московский регион лидирует по числу заболевших в России: в Москве уже 7822 инфицированных, в Подмосковье — 930. Тульская область находится по соседству, в нескольких районах имеют собственные дома жители Москвы и Подмосковья. Ранее в посёлке Рождествено рядом с Серпуховом уже нашли несколько инфицированных, его могут полностью закрыть на карантин.

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