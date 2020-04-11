В Италии мафиози занялись благотворительностью из-за коронавируса

Члены итальянских мафиозных группировок объединились и занялись благотворительностью в период распространения коронавируса.



Из-за пандемии многие лишились работы и средств к существованию. В связи с этим, мафиози принялись покупать продукты и развозить их жителям бедных регионов и тем, кто остро нуждается в помощи, сообщает The Guardian.

«Мафиозные боссы считают города своей вотчиной. Но они помогают людям, чтобы в первую очередь достичь своих интересов», — отмечает следователь по борьбе с мафиозными группировками и глава прокуратуры провинции Катандзаро Никола Граттери.

Он уверен, что благодаря помощи мафиози рассчитывают стать героями в глазах людей, что укрепит их положение в обществе. Кроме того, после окончания пандемии они могут попросить «вернуть должок». К примеру, проголосовать за их политиков на выборах.