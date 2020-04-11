В России проведут первые испытания вакцины от коронавируса на 60 добровольцах

Новосибирский научный центр «Вектор» проведёт первые клинические испытания вакцины от вируса на 60 добровольцах.

Об этом рассказал гендиректор научного центра «Вектор» Ринат Максютов в фильме «Опасный вирус-2» на канале «Россия 1».

По его словам, в центр поступило много звонков от желающих стать добровольцами от жителей разных регионов. Желающие есть и среди самих разработчиков этих вакцин, например, главный разработчик Ильназ Иматдинов.

Разработкой вакцины против коронавируса занимаются медики разных стран, в том числе США, Великобритании, Франции и Китая. В КНР для её производства используется живой вирус, который нарабатывается и затем инактивируется.

В России учёные взяли за основу последовательность, кодирующую поверхностный шип у вирусной частицы, из множества которых и образуется так называемая корона.

«Мы его оторвали и поместили ген, кодирующий данный белок, в геном клеток-продуцентов. То есть таким образом мы теперь можем нарабатывать белок в неограниченных количествах в безопасных условиях», — рассказал Иматдинов.

Ранее сообщалось, что прототипы вакцин от коронавируса уже прошли лабораторные испытания на мышах и хорьках, а к первой фазе клинических исследований «Вектор» готов приступить уже в мае.

10 апреля «Вектор» зарегистрировал тест-систему для обнаружения антител к коронавирусу, которая прошла технические и клинические испытания. С помощью неё врачи смогут выявлять тех, кто уже переболел коронавирусом, а также оценивать эффективность разрабатываемых вакцин против заболевания.