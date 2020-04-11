Кремль: парад Победы в России «будет обязательно»

Российские власти пока не принимали решения о переносе праздничных мероприятий в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.



Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Однако он заверил, что парад Победы состоится «в любом случае». При этом он допустил, что мероприятие могут провести не 9 мая, а позднее.

Решение о проведении парада Победы и шествия «Бессмертного полка» примут с учётом того, как будет развиваться эпидемическая ситуация в стране.

Ранее Песков сообщал, что Кремль считает нецелесообразным участие ветеранов в публичных мероприятиях из-за распространения коронавируса.

В России число зараженных превысило 13,5 тыс. человек, умерли свыше 100 человек. В тройке лидеров по числу больных Москва (около 9 тыс.), Подмосковье (свыше 1 тыс.) и Санкт-Петербург (более 400 человек).

С конца марта в Москве и большинстве регионов РФ действует режим обязательной самоизоляции. За несоблюдение карантина предусмотрен штраф в размере 4 тыс. рублей (за повторное нарушение — 5 тыс.). С 13 апреля в Москве и Подмосковье вводится пропускной режим, приостановят работу большинство предприятий, а также каршеринг.