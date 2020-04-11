Передвигаться по Москве на транспорте можно будет только по спецпропускам

В Москве утверждены правила выдачи спецпропусков, которые 15 апреля станут обязательными для поездок на личном и общественном транспорте.



Указ о введении специальных цифровых пропусков подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Их оформление начнется с 13 апреля, а с 15-го наличие пропусков станет обязательным для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте. Заказать их можно на сайте столичной мэрии, а также отправив СМС на номер 7377 или позвонив по телефону +7 (495) 777-77-77.

Пропуска вводятся для поездок на работу и обратно (в этом случае он выдаётся сроком до 30 апреля), в медучреждения, в личных целях, соответствующих режиму самоизоляции. Для поездок на такси в Москве пассажиру также нужен цифровой пропуск, разрешающий передвижение по соответствующему маршруту.

Передвигаться пешком пока можно будет без пропусков, но при этом строго соблюдая установленные правила и ограничения.

Без пропуска, но с удостоверением по Москве смогут ходить сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие, медики, журналисты, судьи, адвокаты, охранники и иные служащие.