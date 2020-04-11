В Тульской области продлён запрет на работу торговых центров и проведение массовых мероприятий

11 апреля губернатор Тульской области Алексей Дюмин внёс поправки в указ №12 о дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции.



До 30 апреля продлён запрет на проведение массовых мероприятий, деятельность досуговых и развлекательных организаций, букмекерских контор.

Также запрещено выезжать организованным детским группам за пределы региона, торговать непродовольственными товарами на рынках, проводить ярмарки, бронировать места и размещать туристов в гостиницах.

Образовательные учреждения могут работать только в дистанционной форме. Стоматологические клиники — по предварительной записи и при условии нахождения в помещении не более 1 посетителя. Салоны красоты — по предварительной записи при условии нахождения в них не более 5 человек одновременно.

До 1 июня отменено начало оздоровительной кампании для детей, в том числе на базе учреждений с дневным пребыванием.

До 19 апреля не могут работать организации общепита (за исключением доставки и самовывоза), торговые центры и объекты розничной торговли (за исключением аптек, салонов связи, зоомагазинов, продовольственных и хозяйственных магазинов, объектов продажи горюче-смазочных материалов и других).

Могут возобновить работу магазины оптики и организации, реализующие технические средства реабилитации.

Помимо парков, до 19 апреля запрещается посещение общественных пространств, до 30 апреля — мест погребения.

Граждане в возрасте старше 65 лет обязаны соблюдать режим самоизоляции. Они могут оформить больничный дистанционно.

Пенсионеры и люди, находящиеся на карантине, могут обратиться в координационный центр за помощью в доставке товаров первой необходимости по номеру: 8-800-200-52-26. Представители самых социально уязвимых групп граждан бесплатно получат продуктовые наборы, средства индивидуальной защиты и медикаменты.

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