Тульский крематорий отказался принимать тела умерших от коронавируса москвичей

Тульский крематорий отказался принимать из Москвы тела умерших от коронавируса.



Такое решение приняло руководство крематория, сообщает «МБХ медиа».

Глава группы компаний «Ритуал-Сервис» Илья Болтунов подтвердил эту информацию.

«Нам сказали, что из Москвы они брать никого не будут с коронавирусом. При этом из Тулы брать будут, хотя они сами не знают кого им привозят, поскольку там не ставят диагноз коронавирус», — пояснил Болтунов.

Он также добавил, что тела из Москвы отказываются принимать и в Нижегородском крематории.

При этом власти Москвы заявили, что местные крематории справляются с нагрузкой. По словам руководителя департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, нет необходимости задействовать регионы, так как поток «совершенно спокойный», большие мощности и нет никаких вопросов".