Кордон в Алексине против чумы: как 250 лет назад боролись с мощной эпидемией

Коронавирус, который уже успел убить 100 тысяч человек и заразить 1,7 миллиона, сравнили с двумя мощными эпидемиями, которые прошли 250 и 190 лет назад.



Они потребовали жёстких карантинных мер и оба раза вызывали психические эпидемии (массовые вспышки у населения диких конспирологических теорий).

Четверть тысячи лет назад, при Екатерине II, жертвам одной из таких психических эпидемий удалось устроить в Москве бойню, заметно затормозившую победу над болезнью.

В 1770 году вспышка чумы в Турции и на Балканах через русскую армию начала проникать в Россию.

Генерал фон Штофельн первым начал строчить донесения, но императрица не восприняла его алармизм. На проблему обратили внимание только после того, как он сам скончался от чумы.

В сентябре Екатерина превентивно повелела установить кордоны в Серпухове, Боровске, Калуге, Алексине и Кашире, чтобы не подпустить заражённых к Москве, но эти меры эти не помогли.

Сейчас же, напротив, основная масса заболевших коронавирусом сконцентрирована в Москве и Санкт-Петербурге, отсюда они разносят «заразу» по другим регионам.

Жители как сейчас, так и тогда, не слушали указаний властей и перемещались в обход ограничений.

В 1770 году в Москве эпидемия сперва шла медленно из-за зимы. В марте 1771-го инфекция вспыхнула на ткацкой мануфактуре и затем начала расползаться по городу, несмотря на общий карантин. В июне погибших было более тысячи человек. Власти закрыли все промышленные предприятия и ремесленные мастерские, бани, магазины, рынки, пишет журнал Naked Science.

Все снабжение продовольствием шло через рынки на окраинах, где между продавцами и покупателями были дистанции, разложены большие огни и сделаны надолбы, деньги же обмакивали в уксусе. Торговля шла под наблюдением полиции. Отлавливались бездомные собаки и кошки, всех нищих отправляли в монастыри. Едущих осматривали на предмет чумных бубонов, окуривали, а вещи, письма, деньги протирались уксусом.

Однако население было настроено против ряда противочумных мер. Сами заражённые не хотели идти в карантин не хотели, умерших часто просто выбрасывали на улицу без документов.

Конспирологи же называли чуму то астероидной угрозой, то бактериологической войной. Устраивались стихийные молебны. Ходили разговоры, что карантины не помогают от чумы, а также передавались слухи, что лекари сыплют в больницах мышьяк и больным, и здоровым, и в этом, на самом деле, причина массовых смертей.