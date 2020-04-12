Собаки просто разбежались: полиция не стала возбуждать уголовное дело после скандала с храмом в Алексине

В Тульской области полиция отказалась возбуждать уголовное дело по факту пропажи собак с территории Свято-Казанского монастыря в селе Колюпаново под Алексином.



На протяжении более лет к стенам храма подкидывали бездомных собак и кошек. Животных привечала местная настоятельница, которая теперь в силу возраста и по состоянию здоровья уже не может за ними ухаживать. В этом году настоятель храма Андрей Дёмин принял решение закрыть неофициальный питомник. Сейчас сам монастырь закрыт в связи с коронавирусом.

16 марта волонтёры обнаружили, что собак в монастыре уже нет. Им сказали, что животные отправлены в приюты и пристроены «в хорошие руки». Позже увезенных псов стали находить в лесах и полях региона в радиусе 30-40 км.

В полиции не увидели в случившемся признаков состава преступления.

«По причине того, что вольеры не были заперты, собаки разбежались в неизвестном направлении, никаких противоправных действий в отношении собак не совершалось, т. к. часть сбежавших собак через некоторое время вернулась обратно на территорию монастыря. Пострадавших животных не обнаружено, никакого причинения боли, страданий, гибели или увечий собакам не причинялось», — говорится в постановлении.

В то же время на территории Алексинского района несколько собак были найдены мёртвыми. Однако официального подтверждения того, что это собаки из приюта, нет. По факту случившегося также направлены заявления в полицию. По информации священника Белёвской епархии Геннадия Степанова, связей между двумя инцидентами нет.

Кроме того, в правоохранительные органы обратился и настоятель Андрей Дёмин по факту получения угроз на личный номер мобильного телефона.