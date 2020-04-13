Действие водительских удостоверений могут продлить

Водительские удостоверения, а также паспорта, срок действия которых истёк во время санитарно-эпидемиологических мероприятий, могут продлить до 15 июля.



Соответствующий проект указа, подготовленный МВД, сейчас проходит согласование в Государственно-правовом управлении президента.

Госавтоинспекция продолжает работать и выдавать водительские удостоверения, в том числе в случае их утраты или истечения срока их действия. Для этого достаточно записаться в подразделение через портал Госуслуг.

Но для получения прав в связи с истечением их срока действия необходимо иметь водительскую медсправку. Пройти медкомиссию можно даже сейчас, за исключением психоневрологического и наркологического диспансеров.

За управление автомобилем с просроченными правами грозит такая же ответственность, как и за управление без прав — штраф от 5 до 15 тысяч рублей с задержанием транспортного средства.