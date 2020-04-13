Тулякам с детьми до 3 лет подкинут денег

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила осуществления ежемесячной выплаты семьям с детьми до трёх лет.



Ранее указ о дополнительных мерах соцподдержки семей подписал президент РФ Владимир Путин.

Ежемесячная выплата 5 тысяч рублей будет производиться в апреле-июне 2020 года на каждого ребёнка до 3 лет. Средства выплатят гражданам, которые проживают на территории России и имеют право на государственную поддержку при условии, что такое право возникло у них до 1 июля текущего года.

Также деньги получат обладатели сертификата на материнский капитал, которые уже полностью распорядились этими средствами.

Заявление необходимо подать в Пенсионный фонд России. Его можно подать в электронном виде через единый портал госуслуг или систему ПФР, а также в многофункциональных центрах.

Для получения выплаты можно будет обратиться с заявлением до 1 октября 2020 года, однако не ранее возникновения права на такую господдержку.