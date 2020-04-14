Тест на коррупцию: тест-систему на коронавирус производит фирма, близкая к Путину?

Фирма «Эвотэк-Мирай Геномикс», у которой мэрия Москвы и правительство Подмосковья закупили 130 тысяч экспресс-тестов на коронавирус, связана с окружением президента РФ Владимира Путина.



Эти же тесты закупила Центральная клиническая больница Управления делами президента РФ, утверждает «Собеседник».

Как выяснило издание, одна проба теста от ООО «Эвотэк-Мирай Геномикс» стоит 1,5 тысячи рублей — в 2-3 раза дороже, чем у конкурентов. Под эту разработку учрежденный правительством Российский фонд прямых инвестиций выделил больше 1 млрд рублей. Глава фонда Кирилл Дмитриев женат на Наталье Поповой, подруге и коллеге Катерины Тихоновой, которую в СМИ называют дочерью Путина.

Сама компания «Эвотэк-Мирай Геномикс» наполовину принадлежит японской фирме K. K. Mirai Genomics, наполовину — российской компании «Генетические технологии», бенефициаром которой является управляющий директор «Сибура» по административной поддержке бизнеса и связям с государственными органами Алексей Козлов. Совладелей «Сибура» — бизнесмен Геннадий Тимченко, считающийся близким к Путину.

В руководство холдинга также входят Марина Медведева, жена главы Федеральной службы охраны Дмитрия Кочнева, и Кирилл Шамалов, которого называют бывшим мужем Катерины Тихоновой.

Миноритарный акционер компании «Генетические технологии» Николай Ишматов ранее возглавлял компанию «Рубикон», связанную с Внешэкономбанком Игоря Шувалова. Ещё 33% уставного капитала «Генетических технологий» принадлежит управляющей компании «Эвокорп», чья «дочка» «Нацпроектстрой» также имеет отношение к ВЭБу. Формальным владельцем «Эвокорпа» в ЕГРЮЛ указан Максим Викторов, коллега Михаила Ковальчука, который также считается близким к Путину.

Возглавляет «Эвотэк-Мирай Геномикс» казанский бизнесмен Ленар Валеев. Он же руководит ещё компанией «Эйдос-Медицина» с портфелем госконтрактов на 1,75 млрд рублей. Кроме медоборудования, «Эйдос» производит тренажёры и симуляторы для авиации и МЧС и пользуется поддержкой главы Татарстана Рустама Минниханова.