В период самоизоляции туляков не могут отправить в неоплачиваемый отпуск и лишить части зарплаты

Роструд указал на незаконность отправки работников в отпуск без сохранения заработной платы на период режима нерабочих дней до 30 апреля.



В соответствии с указом президента РФ, в этот период, который установлен в связи в распространением коронавирусной инфекции, также не может быть урезан размер заработной платы, а расторжение трудовых договоров возможно только по инициативе самого работника, соглашению сторон или по истечение срочного договора.

В отдельных случаях работодатель обязан предоставить отпуск по просьбе самих работников по семейным обстоятельствами, другим уважительным причинам. В любом случае сотрудник должен подать письменное заявление. При этом недопустимо оказывать на работника давление, подчеркнули в ведомстве.

Работник вправе отказаться от переноса своего отпуска на период нерабочих дней, если того требует работодатель. При этом совпавший с нерабочими днями отпуск не будет переноситься на более поздний период.

В период действия указа о нерабочих днях для неработающих сотрудников расторжение трудовых договоров возможно только по инициативе самого работника, по соглашению сторон, а также в связи с истечением в этот период срочных трудовых договоров, подчеркнули в Роструде.

Размер сохранённой заработной платы должен соответствовать тому, который работник получил бы, если бы отработал эти дни полностью.

Если ваши трудовые права нарушены, необходимо обращаться в инспекцию труда через сервис «Коронавирус: горячая линия» на портале онлайнинспекция.рф.

Читайте также: Коронавирус в Тульской области