У работника тульского минздрава подтверждён коронавирус

У заместителя министерства здравоохранения Тульской области подтверждён положительный результат теста на коронавирус.



14 апреля в здании ведомства прошла санитарная обработка. Выявлен круг лиц, контактировавших с заболевшим, все они сдали тесты на коронавирус.

Часть сотрудников минздрава переведена на дистанционный режим.

Работа ведомства не останавливается, все задачи будут выполняться своевременно, пояснил министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк.

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