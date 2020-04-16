В Тульской области начали работать все 8 асфальтобетонных заводов «Тулаавтодора».



Предприятия производят 955 тонн асфальтобетонной смеси в час. По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Родиона Дудника, этого объёма достаточно, чтобы удовлетворить потребность региона.

В 2020 году на выполнение госзадания по ремонту дорог, а также на ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и выполнение контрактов «Тулаавтодора» по ремонту муниципальных дорог потребуется 600 тысяч тонн асфальта.

В прошлом году для «Тулаавтодора» закупили 112 единиц техники. В министерстве считают, что масштабное обновление позволит провести работы качественно и в срок.

Кроме того, при ремонте будут использованы современные технологии, рекомендованные ФАУ «РосдорНИИ».

«Использование современных материалов и методов – требование национального проекта. Мы всегда следим за новыми технологиями, которые появляются и внедряются в дорожной отрасли. Некоторые из них будут применяться и на наших дорогах. Их использование позволяет увеличить межремонтные сроки и улучшить эксплуатационные характеристики покрытия», — подчеркнул министр.