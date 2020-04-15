Дюмин понизит налог на имущество владельцам тульских гостиниц

Губернатор Алексей Дюмин внёс на рассмотрение депутатов областной Думы поправки в статью 2 регионального закона «О налоге на имущество организаций».



Они направлены на поддержку предпринимателей в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией.

В частности, планируется в 2020 году снизить до 1% ставку налога на недвижимое имущество организаций, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость.

Кроме того, установить ставку 1,1% для имущества, которое организация использует как гостиницу или место для временного проживания. При этом обязательно наличие свидетельства о присвоении гостинице категории.