Дюмин хочет наделить себя дополнительными полномочиями

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин внёс на рассмотрение парламента поправки в статью 81 регионального закона о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.



Согласно документу, глава региона будет наделён дополнительным полномочием устанавливать обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения в случае, если в Тульской области введут режим чрезвычайной ситуации регионального или межмуниципального характера. Это распространяется и на режим повышенной готовности.

Также, во исполнение правил поведения для граждан и организаций, установленных правительством РФ при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, губернатору предлагается предоставить право устанавливать дополнительные обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения.