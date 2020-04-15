К лету могут обанкротиться тысячи турфирм

Союза туризма и гостеприимства, включающий более 3 тысяч компаний, предупредил премьер-министра РФ Михаила Мишустина о кризисе в отрасли.



Меры поддержки, предложенные правительством в связи с пандемией коронавируса и экономическим кризисом, несоизмеримы с оборотами, что приведёт к закрытию большинства турфирм уже в июне текущего года, говорится в письме Мишустину.

Оценка падения только от доходов коллективных средств размещения в марте 2020 года составит 25,2 млрд рублей, или 7% объёма годового дохода от их деятельности в 2017 году.

Как указывают составители письма, туризм в России — одна из немногих отраслей, которая генерирует экспортную выручку. По данным Центробанка, этот показатель составлял 724 млрд рублей в 2018 году, что сравнимо с экспортом вооружений, леса, алюминия и никеля.

В конце марта 2020 большинство субъектов РФ, в том числе Тульская область, запретили деятельность гостиниц и санаториев до 1 июня. Текущая эпидемиологическая обстановка и неопределенный срок её окончания, прекращение оплаченных бронирований на летний период делают невозможным поддержание выплат заработной платы трудовым коллективам и оплаты ресурсов.

В союзе предлагают предоставить субсидирование заработной платы сотрудников до 60% от фактической, но не более 40 тысяч рублей. Либо предоставить отрасли кредиты с нулевой процентной ставкой в размере полной заработной платы с возвратом, начиная с января 2021 до января 2023 года. Авторы также предлагают выдавать кредиты на заработную плату вне зависимости от того, является ли компания зарплатным клиентом в банке.

Кроме того, союз предлагает внести поправки в федеральный закон — увеличить предельную численность персонала гостиниц, общественного питания и туристических компаний до 200 человек для предприятий с выручкой до 120 млн рублей в год, до 700 человек для предприятий с выручкой до 800 млн в год, и до 2200 человек для предприятий до 2 млрд в год, а также включить такие предприятия в реестр МСП с 1 марта 2020 года.

Предлагается также и увеличить лимит доходов для признания субъектом МСП с 2 млрд рублей до 5 млрд рублей.