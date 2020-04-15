За сутки в Тульской области коронавирусом заразились 45 человек

В Тульской области за сутки зарегистрировано 45 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.



Вирус зарегистрирован у жителей Тулы, Алексина, Донского, Ефремова, Новомосковска, Белёвского, Богородицкого, Венёвского, Заокского, Кимовского, Тёпло-Огарёвского и Щёкинского районов.

Из них 9 человек работают в Москве, ещё 9 прибыли из Москвы, остальные контактировали с заболевшими.

В то же время из областной клинической больницы выписаны два туляка, которые прошли курс терапии и получили повторный отрицательный анализ на коронавирус.

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