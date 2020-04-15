В Алексине руководство завода «Пик-Индустрия» наказали за свалку

В Алексине завод «Пик-Индустрия» (бывший «480-КЖИ») нарушал природоохранное законодательство.



Ранее мы писали, что в муниципальном образовании Солопенское на участке, предназначенном для разработки и добычи полезных ископаемых, незаконно складировали твёрдые коммунальные отходы, полиэтилен, кирпич, резину и бетон.

Тем самым нарушались сразу несколько федеральных законов: «Об охране окружающей среды» и «Об отходах производства и потребления».

В адрес руководителя организации было внесено представление, по результатам рассмотрения которого к дисциплинарной ответственности привлечено одно должностное лицо.

Возбуждено административное дело по статье 6.3. КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), назначено наказание в виде штрафа. В настоящее время свалка ликвидирована.