В России предложили вернуть продовольственные карточки

Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство России вернуть советскую практику продуктовых карточек, которые выдавались бы наименее обеспеченным жителям.



Своё предложение они обосновали необходимостью бороться с падением доходов населения на фоне коронавируса и вызванного им кризиса.

"Если к нуждающимся будут отнесены 10 млн человек и размер поддержки составит в среднем 10 тыс. рублей в месяц, то с мая до конца текущего года на это потребуется 800 млрд рублей, — завили руководители ряда объединений агропродовольственного рынка.

Карточная система практиковалась в СССР в условиях дефицита продовольствия. Однако тогда карточки не исключали необходимости оплачивать покупку и служили лишь для подтверждения права её совершения.

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил в беседе с РИА «Новости», что возвращать советскую практику продуктовых карточек в России сейчас нет смысла. По его словам, эту идею можно расценить, как желание отдельных сетей скрыть нарушения, например, завышение цен.

Проект по оказанию малоимущим гражданам адресной продовольственной помощи Минпромторг разрабатывает с 2014 года. Предполагалось, что он поддержит население с небольшими доходами, а также повысит спрос на отечественное продовольствие.

На специальные карты должны были перечисляться баллы или бонусы — эквивалент денежных средств, на которые можно было покупать продукты отечественного производства: овощи, фрукты, мясо, рыбу, молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар, соль. Купить алкоголь и табачную продукцию на эти баллы было бы нельзя.

В перспективе в проект продуктовых карточек могли включить товары легкой промышленности. Ведомство рассчитывало, что выплаты могут составить около 10 тыс. рублей в год.

Сначала проект планировалось запустить в 2017 году, потом в 2018 или 2019 году. Но он так и находится в замороженном состоянии.