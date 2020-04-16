Не выборы, а шулерство?

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, согласно которому в 2020-21 годах в Москве пройдёт эксперимент по проведению электронного голосования на выборах всех уровней: от муниципального до федерального.



Законодательную инициативу поддержали 239 депутатов, 44 человека проголосовали «за», один воздержался.

Голосование, в случае принятия законопроекта, будет проходить на портале государственных и региональных услуг Москвы. В дальнейшем этот эксперимент могут распространить на всю страну.

«Проведённый в Москве эксперимент по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Московской городской думы седьмого созыва показал востребованность у граждан нового формата участия в выборах — дистанционного голосования посредством Сети», — уверены авторы законопроекта, вносила который депутат от «Единой России» Ирина Белых.

8 сентября 2019 года на выборах в Мосгордуму впервые была применена система электронного голосования, созданная на основе технологии блокчейна. Официально эксперимент признан удачным, однако представители оппозиции не раз заявляли, что он был некорректным, и требовали отменить результаты электронного голосования через суд.

Так, в течение дня голосования в системе электронного голосования не раз происходили сбои, связанные с некорректной работой оборудования.

Процесс голосования в таком виде невозможно проконтролировать, чтобы гарантировать свободу волеизъявления: избиратель может сидеть в кабинете, а за его спиной руководитель может диктовать, на какую кнопку следует нажать. Кроме того, нет возможности подать иски на то, что выборы были фальсифицированы.

При этом в Госдуме пояснили, что в том случае, если москвичи не захотят принимать участие в голосовании в электронном формате, то они смогут прийти на избирательные участки и проголосовать с помощью бумажного бюллетеня.

В 2021 году в России пройдут выборы в Госдуму восьмого созыва.