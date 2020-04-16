В Туле силовики нагрянули к анархистам

В Туле сотрудники правоохранительных органов пришли обыском к анархистам Дмитрию Цибуковскому и его супруге Анастасии Сафоновой.



Как сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на Сафонову, дома в этот момент находился только Цибуковский. В рамках какого уголовного дела проходит обыск — пока неизвестно.

Сафонова и Цибуковский в 2018 году в Челябинске проходили свидетелями по делу о вандализме (статья 214 УК), а также подозреваемыми по уголовному делу о хулиганстве (статья 213 УК). Последнее в итоге прекратили за отсутствием состава преступления. 15 февраля 2018 года на забор здания регионального управления ФСБ неизвестные повесили баннер с надписью «ФСБ — главный террорист!», а на территорию бросили дымовую шашку.