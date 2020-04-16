В Тульской области пенсионера-инвалида отправили под суд за прогулку в парке

В Суворове на пенсионера, инвалида третьей группы завели административное дело за прогулку в городском парке культуры и отдыха.



Как говорится в протоколе, 13 апреля 2020 года мужчина «без причины и острой необходимости, покинул место проживания и находился на территории парка», тем самым «не выполнил правила поведения при введении режима повышенной готовности на территории Тульской области в период возникновения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19».

Сообщается, что мужчина нарушил: п. п. «ф» п. 1 статьи 11. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», п. п. «а» п. 3 «Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации», п. 1.3 Указа губернатора Тульской области №12 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».

На суде мужчина признал вину и пояснил, что не знал об указе губернатора, которым запрещено в посещать парк. Табличку с запрещающей надписью в парке он видел, но не придал этому значение.

Суд принял во внимание «признание вины и раскаяние в содеянном, наличие третьей группы инвалидности» и назначил штраф в размере 1,2 тысячи рублей.

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