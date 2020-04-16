Путин пообещал бизнесу деньги на выплату зарплат

15 апреля президент РФ Владимир Путин выступил с четвёртым за месяц телеобращением к гражданам, в котором представил новый план поддержки российской экономики.



Как сообщил Путин, малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей государство дополнительно выплатит прямую безвозмездную помощь на решение неотложных задач, в том числе на выплату зарплат в апреле и мае.

Получить поддержку смогут только предприниматели, которые смогли сохранить почти весь штат в кризис, — не менее 90% от уровня на 1 апреля. Объём поддержки будет рассчитываться с учётом количества сотрудников. Но исходя из суммы в 12 130 рублей на одного человека в месяц.

Доступ бизнеса к программе льготных кредитов на выплату зарплат под 0% годовых, на которую заложено 150 млрд рублей денег ЦБ, будет упрощён. Не менее 75% таких займов будет обеспечиваться гарантиями Внешэкономбанка.

Для крупного бизнеса в лице системообразующих компаний начнёт действовать специальный кредитный продукт — льготные кредиты на пополнение оборотных средств, например, на выплаты поставщикам. Они на 50% будут обеспечены госгарантиями, ставка по кредиту будет субсидироваться государством в размере ставки ЦБ.

Свыше 23 млрд рублей распределят на поддержку авиаотрасли. Эти средства пойдут, в частности, на лизинг авиатехники, пополнение оборотных средств и выплату зарплат. 200 млрд рублей будут направлены на обеспечение устойчивости и обеспеченности региональных бюджетов.

Общий объём «второго пакета» Путина составит около триллиона рублей. Из этой суммы только половина будет представлена реальными деньгами. Вторая половина — это госгарантии.