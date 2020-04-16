Медведев сослался на бога, делая прогноз о выходе России из кризиса

Замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на онлайн-совещании с представителями бизнеса оценил шансы на выход страны из кризиса.



Он отметил, что государству предстоит принимать новые дополнительные меры по поддержке экономики РФ в условиях пандемии коронавируса, и важно сделать это своевременно.

Медведев подчеркнул, что ситуация в различных секторах экономики очень разная, «малый бизнес пострадал везде, системообразующие компании — в разных ситуациях, но в целом выход из этой эпидемии будет происходить, вполне вероятно, в разном скоростном режиме».

«Мы все задаёмся вопросом: та ситуация, которая сложилась, когда она закончится и какой ценой? Ответ на этот вопрос знает только Господь Бог. Но мы должны сделать все, чтобы те решения, которые будут приняты государством, смогли помочь огромному количеству российских предприятий, в настоящий момент находящихся в очень сложных условиях», — указал Медведев.

Говоря о вкладе «Единой России» в эту работу, председатель партии заверил, что единороссы будут отслеживать ситуацию.