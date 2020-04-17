Муниципальные депутаты потребовали от Путина и Мишустина выдать каждому россиянину деньги или уйти в отставку

80 московских муниципальных депутатов, 7 депутатов Мосгордумы, депутаты Псковского, Карельского, Санкт-Петербургского заксобраний и другие политики подписали обращение к президенту РФ Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину.



Они потребовали выделить всем гражданам России по 25 тысяч рублей (по 15 тысяч детям). В противном случае те, по мнению подписавших, «должны уйти в отставку».

«Российское общество глубоко обеспокоено неготовностью власти взять на себя ответственность перед лицом коронавирусной пандемии.

Объявив так называемую „самоизоляцию“ и не выделив необходимых средств для поддержки граждан, федеральные власти фактически переложили всю тяжесть ситуации на рядовых граждан, а ответственность — на губернаторов, у которых нет достаточных полномочий и доступа к Фонду национального благосостояния.

Выделение по непрозрачным критериям государственной помощи некоему „списку системообразующих предприятий“ выглядит очередным коррупционным переделом рынка.

До сих пор обществу не представлен развернутый антикризисный план. До сих пор не начат пересмотр федерального и региональных бюджетов. До сих пор не названы ответственные за проведенную „оптимизацию“ здравоохранения, лишившую людей огромного количества медучреждений.

Государством накоплены огромные резервы на „черный день“. Этот день настал для большинства жителей России. Поддержка граждан и экономики сейчас совершенно необходима. Без этого лишенные дохода люди будут вынуждены массово нарушать „самоизоляцию“ в поисках средств для пропитания, что чрезвычайно затруднит борьбу с эпидемией. Кроме того, прямая финансовая помощь — лучший способ поддержать платежеспособный спрос, а через него — всю экономику.

Мы настаиваем на том, что государство должно выполнить свою конституционную социальную роль и призываем: предоставить достаточные пособия (25 тыс. рублей на взрослого, и 15 тыс. на ребёнка) всем гражданам РФ за счет средств федерального бюджета; реализовать антикризисные предложения, выдвинутые Ассоциацией независимых депутатов, депутатами Мосгордумы и других региональных парламентов.

Мы требуем, чтобы власть была ответственной, уважала народ и работала в интересах граждан. Если президент и правительство России не готовы принять на себя всю полноту ответственности за судьбу граждан — ввести режим чрезвычайной ситуации и осуществить выплату пособий на период ЧС, они должны незамедлительно подать в отставку. Новый состав руководства страны должен быть готов к ответственным действиям строго в правовом поле для вывода России из эпидемии и экономического кризиса», — говорится в заявлении независимых муниципальных депутатов.