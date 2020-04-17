Отделение пульмонологии тульской горбольницы заработало после карантина

Пульмонологическое отделение Тульской городской больницы №10 открылось после карантина для приёма пациентов.



Напомним, отделение было закрыто на двухнедельный карантин в связи с выявлением пациентов с подозрением на коронавирус.

У медперсонала и пациентов были взяты анализы. Часть пациентов направили в Тульскую областную больницу. 19 сотрудников и 23 пациента остались в отделении на карантин.

После получения повторных отрицательных анализов и проведения дезинфекционных мероприятий сотрудники пульмонологии приступили к работе.

Отделение для пациентов с заболеваниями бронхолёгочной системы рассчитано на 40 коек, за год здесь проходят лечение более тысячи туляков.

Читайте также: Коронавирус в Тульской области